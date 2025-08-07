Ушёл из жизни польский актёр Томаш Ярош, снявшийся в десятках фильмов
Известный польский актёр кино и телевидения, а также востребованный мастер дубляжа и озвучивания Томаш Ярош, скончался. Об утрате сообщил режиссёр дубляжа Дариуш Космовский в соцсетях, не уточив обстоятельства смерти коллеги.
Родившийся в 1962 году Томаш Ярош прошёл уникальный путь: он экстерном сдал экзамены по специальности «драматический актёр», что позволило ему уже с 1980-х активно сниматься не только в польском кино, но и участвовать в международных проектах.
В фильмографии Яроша — значимые картины, многие из которых приобрели статус культовых в Польше. Среди них — «Варшава. Год 5703», «Ноябрь», «Перстенёк с орлом в короне», «Польский крах», «Только страх», продолжение «Псов», а также британо-польско-французский кибертриллер «Вирус». Его талант оценили и в англоязычных военных драмах, таких как «Арийская пара». В послужном списке у артиста десятки сыгранных ролей.
