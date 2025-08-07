Ушёл из жизни польский актёр Томаш Ярош, снявшийся в десятках фильмов

Известный польский актёр кино и телевидения, а также востребованный мастер дубляжа и озвучивания Томаш Ярош, скончался. Об утрате сообщил режиссёр дубляжа Дариуш Космовский в соцсетях, не уточив обстоятельства смерти коллеги.

Родившийся в 1962 году Томаш Ярош прошёл уникальный путь: он экстерном сдал экзамены по специальности «драматический актёр», что позволило ему уже с 1980-х активно сниматься не только в польском кино, но и участвовать в международных проектах.