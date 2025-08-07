Чётко доносим позицию: Дмитриев рассказал о важности диалога России и Штатов

Россия и США ведут активный диалог по ключевым вопросам, несмотря на попытки третьих сторон его сорвать. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев о российско-американском диалоге и попытках его сорвать. Видео © Tekegram / Zvezdanews

«Идёт очень важный диалог с Соединёнными Штатами Америки по различным направлениям, и очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются помешать, дезинформировать руководство США о различных фактах. Этот диалог позволяет России чётко доносить свою позицию», — заявил он.