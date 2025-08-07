Чётко доносим позицию: Дмитриев рассказал о важности диалога России и Штатов
Дмитриев: РФ и США ведут активный диалог, вопреки попыткам сорвать его
Кирилл Дмитриев. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия и США ведут активный диалог по ключевым вопросам, несмотря на попытки третьих сторон его сорвать. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Кирилл Дмитриев о российско-американском диалоге и попытках его сорвать. Видео © Tekegram / Zvezdanews
«Идёт очень важный диалог с Соединёнными Штатами Америки по различным направлениям, и очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются помешать, дезинформировать руководство США о различных фактах. Этот диалог позволяет России чётко доносить свою позицию», — заявил он.
Отметим, что РФПИ продолжает работу над совместными проектами с международными партнёрами, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Встреча лидеров двух стран рассматривается как возможность для прорыва в двусторонних отношениях.
Напомним, вчера российскую столицу посетил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф, встретившийся с главой России Владимиром Путиным. Их переговоры обе стороны оценили положительно. Сегодня в Белом доме сообщили, что Москва и Вашингтон договорились организовать саммит лидеров в скором времени. Принять их могут Объединённые Арабские Эмираты.