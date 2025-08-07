Доля российских разрывателей пакетов на сортировочных линиях достигла 43%
Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал отчёт о технологиях обработки твёрдых коммунальных отходов за 2024 год. Документ имеется в распоряжении РИАМО. По данным издания, инфраструктура по переработке мусора в стране продолжает активно развиваться. На 302 сортировочных предприятиях функционируют 449 производственных линий, оснащённых пятью тысячами единиц техники, включая сепараторы, разрыватели пакетов, барабанные грохоты и другое оборудование.
Большая часть этих устройств произведена российскими компаниями, что свидетельствует о высоком уровне развития отечественного машиностроения в сфере экологических технологий. Гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что комплексный рост импортозамещения по всем ключевым видам высокотехнологичного оборудования является результатом последовательной государственной политики в этой области.
По её словам, российская промышленность не только освоила производство сложных сепараторов, но и активно внедряет их на действующих предприятиях, вытесняя зарубежные аналоги. Особое внимание было уделено прогрессу в производстве воздушных сепараторов и разрывателей пакетов: доля этих устройств выросла до 32% и 43% соответственно от общего количества оборудования.
«По итогам 2024 года была проведена масштабная инвентаризация технологий обращения с отходами в России. Она охватила 302 предприятия. Наши эксперты выявили значительный рост использования отечественного оборудования», — отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.
Ранее россиянам рассказали о строительстве дорог из вторсырья. По данным РЭО, в 2024 году в РФ построили около 9000 км дорог с использованием вторсырья. В качестве вторичного сырья сегодня используют асфальтобетонный гранулят, металлургические шлаки, золошлаковые смеси, резиновую крошку, а также вторичные щебёночно-песчано-гравийные, щебёночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебень и вторичные грунты.