Доля российских разрывателей пакетов на сортировочных линиях достигла 43%

Российский экологический оператор (РЭО) опубликовал отчёт о технологиях обработки твёрдых коммунальных отходов за 2024 год. Документ имеется в распоряжении РИАМО. По данным издания, инфраструктура по переработке мусора в стране продолжает активно развиваться. На 302 сортировочных предприятиях функционируют 449 производственных линий, оснащённых пятью тысячами единиц техники, включая сепараторы, разрыватели пакетов, барабанные грохоты и другое оборудование.

Большая часть этих устройств произведена российскими компаниями, что свидетельствует о высоком уровне развития отечественного машиностроения в сфере экологических технологий. Гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова подчеркнула, что комплексный рост импортозамещения по всем ключевым видам высокотехнологичного оборудования является результатом последовательной государственной политики в этой области.

По её словам, российская промышленность не только освоила производство сложных сепараторов, но и активно внедряет их на действующих предприятиях, вытесняя зарубежные аналоги. Особое внимание было уделено прогрессу в производстве воздушных сепараторов и разрывателей пакетов: доля этих устройств выросла до 32% и 43% соответственно от общего количества оборудования.

«По итогам 2024 года была проведена масштабная инвентаризация технологий обращения с отходами в России. Она охватила 302 предприятия. Наши эксперты выявили значительный рост использования отечественного оборудования», — отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.