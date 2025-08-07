В Иордании хотят провести матч с Россией, несмотря на протест Украины

Иордания подтвердила проведение товарищеского матча со сборной России, несмотря на протест украинской стороны. Об этом заявил пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха, пишет Metaratings.

«Украина запросила отменить матч между сборными России и Иордании? Мы всё так же планируем провести матч с Россией. Игра состоится», — сказал пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха.

Он пояснил, что Украинская ассоциация футбола слишком поздно направила своё обращение. Все необходимые документы с Российским футбольным союзом уже подписаны, и изменения невозможны. Матч, запланированный на 4 сентября, будет засчитан в рейтинге ФИФА.