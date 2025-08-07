В Иордании хотят провести матч с Россией, несмотря на протест Украины
Обложка © ТАСС/Золин Константин
Иордания подтвердила проведение товарищеского матча со сборной России, несмотря на протест украинской стороны. Об этом заявил пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха, пишет Metaratings.
«Украина запросила отменить матч между сборными России и Иордании? Мы всё так же планируем провести матч с Россией. Игра состоится», — сказал пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха.
Он пояснил, что Украинская ассоциация футбола слишком поздно направила своё обращение. Все необходимые документы с Российским футбольным союзом уже подписаны, и изменения невозможны. Матч, запланированный на 4 сентября, будет засчитан в рейтинге ФИФА.
В Ассоциации футбола Иордании отметили, что встреча пройдёт согласно ранее утверждённому графику.
Ранее сообщалось, что вторая игра российской команды пройдёт 7 сентября в катарском Эр-Райяне. Состоится товарищеский матч между сборными России и Катара по футболу. А в Минске уже прошла товарищеская игра между сборными России и Белоруссии, где российская команда одержала уверенную победу со счётом 4:1.