7 августа, 14:00

В Иордании хотят провести матч с Россией, несмотря на протест Украины

Обложка © ТАСС/Золин Константин

Иордания подтвердила проведение товарищеского матча со сборной России, несмотря на протест украинской стороны. Об этом заявил пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха, пишет Metaratings.

«Украина запросила отменить матч между сборными России и Иордании? Мы всё так же планируем провести матч с Россией. Игра состоится», — сказал пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха.

Он пояснил, что Украинская ассоциация футбола слишком поздно направила своё обращение. Все необходимые документы с Российским футбольным союзом уже подписаны, и изменения невозможны. Матч, запланированный на 4 сентября, будет засчитан в рейтинге ФИФА.

В Ассоциации футбола Иордании отметили, что встреча пройдёт согласно ранее утверждённому графику.

Сборная России сыграет с участником чемпионата мира

Ранее сообщалось, что вторая игра российской команды пройдёт 7 сентября в катарском Эр-Райяне. Состоится товарищеский матч между сборными России и Катара по футболу. А в Минске уже прошла товарищеская игра между сборными России и Белоруссии, где российская команда одержала уверенную победу со счётом 4:1.

