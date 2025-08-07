Встреча Путина и Трампа
7 августа, 14:10

Life.ru публикует кадры с похорон трагически погибшего комментатора Гришина

В Москве состоялась церемония прощания со спортивным комментатором Гришиным

Александр Гришин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / a.grishin.official

В Москве прошла закрытая церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным, трагически погибшим 5 августа. Корреспондент Life.ru публикует кадры с места.

Церемония прощания с комментатором Александром Гришиным. Видео © Life.ru

В храме «Большое Вознесение» собрались близкие, друзья и коллеги покойного. Проститься с Александром пришли и звёзды фигурного катания — Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Марк Кондратюк и тренер Татьяна Тарасова.

Напомним, о гибели Александра Гришина стало известно 5 августа, комментатор умер на 48-м году жизни в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в Подмосковье. Соболезнование в связи с трагедией выразили многие деятели российского спорта. Вдова ведущего сообщила, что экспертиза не выявила в крови Александра следов алкоголя, о наличии которого начали писать в СМИ.

