Life.ru публикует кадры с похорон трагически погибшего комментатора Гришина
В Москве состоялась церемония прощания со спортивным комментатором Гришиным
Александр Гришин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / a.grishin.official
В Москве прошла закрытая церемония прощания со спортивным комментатором Александром Гришиным, трагически погибшим 5 августа. Корреспондент Life.ru публикует кадры с места.
Церемония прощания с комментатором Александром Гришиным. Видео © Life.ru
В храме «Большое Вознесение» собрались близкие, друзья и коллеги покойного. Проститься с Александром пришли и звёзды фигурного катания — Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Марк Кондратюк и тренер Татьяна Тарасова.
Напомним, о гибели Александра Гришина стало известно 5 августа, комментатор умер на 48-м году жизни в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в Подмосковье. Соболезнование в связи с трагедией выразили многие деятели российского спорта. Вдова ведущего сообщила, что экспертиза не выявила в крови Александра следов алкоголя, о наличии которого начали писать в СМИ.