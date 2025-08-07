Прощание с актёром Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа в Малом театре
Народный артист России Владимир Сафронов. Фото © Telegram/Малый театр
Прощание с народным артистом России Владимиром Сафроновым состоится на Исторической сцене Малого театра 9 августа. Начнётся церемония в 11.00. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
«Прощание с народным артистом России Владимиром Алексеевичем Сафроновым состоится 9 августа в 11:00 в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра. Зрительский вход будет открыт», — говорится в сообщении.
Напомним, советский и российский актёр драматического театра и кино, театральный педагог и режиссёр Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни. Причиной смерти народного артиста России могла стать остановка сердца. В Малом театре Владимир Алексеевич сыграл около 60 ролей. Коллеги называют его большим мастером и уникальным педагогом.