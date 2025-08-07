Встреча Путина и Трампа
7 августа, 14:37

Путин лично проводил президента ОАЭ до машины после переговоров в Кремле

Визит Президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершён

Официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершён. По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества. Перед отъездом глава РФ проводил гостя до машины, после чего они тепло попрощались и обменялись рукопожатиями.

Официальный визит Президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершён. Видео © Telegram / Кремль. Новости

17-летний Адам Кадыров замечен в составе делегации России на переговорах с ОАЭ
17-летний Адам Кадыров замечен в составе делегации России на переговорах с ОАЭ

Напомним, сегодня президент ОАЭ прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече обсуждались перспективы углубления сотрудничества между государствами в сфере экономических отношений, товарооборота, капиталовложений и топливно-энергетического комплекса. Перед официальным визитом правительство РФ утвердило подписание с ОАЭ договора о взаимных услугах и инвестиционном партнёрстве, а также двух вспомогательных протоколов.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

