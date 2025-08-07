Путин лично проводил президента ОАЭ до машины после переговоров в Кремле
Официальный визит президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершён. По итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества. Перед отъездом глава РФ проводил гостя до машины, после чего они тепло попрощались и обменялись рукопожатиями.
Официальный визит Президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершён. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Напомним, сегодня президент ОАЭ прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече обсуждались перспективы углубления сотрудничества между государствами в сфере экономических отношений, товарооборота, капиталовложений и топливно-энергетического комплекса. Перед официальным визитом правительство РФ утвердило подписание с ОАЭ договора о взаимных услугах и инвестиционном партнёрстве, а также двух вспомогательных протоколов.
