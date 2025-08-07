Президент ОАЭ опубликовал пост на русском языке после встречи с Путиным
Шейх Мухаммед Аль Нахайян и Владимир Путин. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru
Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовал пост на русском языке, подводя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. В соцсети X он подчеркнул приверженность ОАЭ укреплению международного сотрудничества.
«Сегодня я встретился с президентом Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнёрство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран», – написал шейх Мухаммед.
Он добавил, что Эмираты стремятся содействовать международному сотрудничеству для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания как на региональном, так и на глобальном уровнях.
Напомним, встреча президента ОАЭ с Путиным длилась около 3,5 часов. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов, включая экономическое взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам беседы Путин отметил, что ОАЭ могут стать подходящей площадкой для встречи с президентом США Дональдом Трампом.