Президент ОАЭ опубликовал пост на русском языке после встречи с Путиным

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовал пост на русском языке, подводя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. В соцсети X он подчеркнул приверженность ОАЭ укреплению международного сотрудничества.

«Сегодня я встретился с президентом Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнёрство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран», – написал шейх Мухаммед.

Он добавил, что Эмираты стремятся содействовать международному сотрудничеству для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания как на региональном, так и на глобальном уровнях.