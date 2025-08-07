Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 20:02

Президент ОАЭ опубликовал пост на русском языке после встречи с Путиным

Шейх Мухаммед Аль Нахайян и Владимир Путин. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Шейх Мухаммед Аль Нахайян и Владимир Путин. Обложка © Пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян опубликовал пост на русском языке, подводя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. В соцсети X он подчеркнул приверженность ОАЭ укреплению международного сотрудничества.

«Сегодня я встретился с президентом Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнёрство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран», – написал шейх Мухаммед.

Он добавил, что Эмираты стремятся содействовать международному сотрудничеству для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания как на региональном, так и на глобальном уровнях.

Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров с Уиткоффом
Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров с Уиткоффом

Напомним, встреча президента ОАЭ с Путиным длилась около 3,5 часов. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов, включая экономическое взаимодействие и ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам беседы Путин отметил, что ОАЭ могут стать подходящей площадкой для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • ОАЭ
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar