Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР итоги переговоров с Уиткоффом

Путин проинформировал президента ЮАР об итогах переговоров с посланником США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля после телефонного разговора глав государств.

«Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США. Рамапоса выразил признательность за предоставленную информацию», — отмечается в сообщении Кремля.