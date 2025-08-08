Маска Вейдера и костюм Супермена: Составлен топ вещей из кино, проданных за миллионы

Невероятно, но предметы реквизита для кино могут уходить с аукциона за миллионы долларов. Богатые поклонники готовы платить огромные деньги, чтобы прикоснуться к истории любимых фильмов. Для многих из них эти вещи — символ ушедшей эпохи, важные атрибуты персонажей или элементы, которые помогли режиссёру реализовать свой замысел. Кино Mail составил топ культовых предметов, некогда выставленных на торги.

Легендарный костюм Супермена, включающий в себя синюю тунику, накидку, пояс, плавки, леггинсы и сапоги, был продан на аукционе Propstore. Полный комплект одежды изношен из-за возраста и использования в трёх фильмах. Туника из нейлона украшена красно-золотой буквой S на груди — в неё встроена потайная молния. Накидка, предназначенная для полётов, сделана из шерсти красного цвета. В ноябре 2022 года один из поклонников супергероя приобрёл этот костюм за 350 тысяч долларов.

В фильме «Титаник» герой Леонардо ДиКаприо Джек уступает место Роуз (Кейт Уинслет) на деревянной панели, которую многие зрители приняли за дверь. Эта «дверь» была создана по образцу восстановленных обломков настоящего «Титаника». Её размеры — 2,4 метра в длину и один метр в ширину — в реальности позволяли двум людям удобно разместиться. В марте 2024 года реквизит был продана на аукционе «Сокровища с планеты Голливуд» за 718 тысяч долларов.

Знаменитый антагонист вселенной «Звёздных войн» Дарт Вейдер стал символом силы и борьбы между добром и злом. Для многих фанатов обладание шлемом Дарта Вейдера — мечта, ведь это не только часть культовой истории, но и мощный артефакт. Актёр Дэвид Проуз носил его во время съёмок «Эпизода V — Империя наносит ответный удар», который стал самым кассовым фильмом 1980 года и одним из лучших эпизодов франшизы.

Маска и шлем выполнены из стеклопластика тёмно-серого цвета по проекту британского художника по костюмам Джона Молло. Несмотря на отсутствие алюминиевых сенсоров давления по бокам вентиляционных отверстий, оба артефакта сохранились в отличном состоянии. Стартовая цена на онлайн-аукционе составляла 250 тысяч долларов, но в итоге они были проданы за 900 тысяч.