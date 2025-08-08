Встреча Путина и Трампа
8 августа, 08:46

Россиянам объяснили, почему Медовый Спас 14 августа называют ещё Маковым

14 августа россияне будут праздновать Медовый или Маковый Спас

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Ежегодно 14 августа верующие идут в храмы с баночками свежего мёда, чтобы его освятить. Однако в церковной среде подчёркивают, что этот обычай не является частью канонического праздника, а представляет собой лишь народную традицию. В этот день православные вспоминают события, связанные с происхождением древ Животворящего Креста Господня.

Праздник, связанный со сбором мёда, существовал на Руси ещё до принятия христианства. Славяне собирали первый урожай лакомства и приносили его в жертву духам и ушедшим предкам. Они совершали молебен, прося у языческих богов хорошего урожая в будущем году. В эпоху христианства некоторые из этих традиций сохранились и были интегрированы в православные обряды. Также 14 августа начинается Успенский пост: в этот день устраивают большие застолья, однако мясо и алкоголь запрещены, а трапезу начинают с ложки мёда.

Медовый Спас 14 августа: 5 поступков, которые обеспечат удачу до конца года

Кроме того, в этот же день церковь вспоминает семерых мучеников Маккавейских — братьев Авима, Гурия, Елеазара, Антонина, Маркелла, Евсеона и Алима. В 166 году до н.э. они были убиты сирийским царем Антиохом Эпифаном за отказ поклоняться языческим богам. Деспот по очереди казнил братьев на глазах у их матери. Женщина не выдержала мучений и тоже умерла.

После гибели братьев поднялось восстание под руководством священника Маттафии, которое продолжалось почти пять лет и завершилось победой верующих. Они очистили храм Иерусалима от идолов. По удивительному совпадению имена Маккавеев оказались созвучны празднику мака — традиционному празднику начала августа в дохристианской Руси, сообщает РИА «ФедералПресс».

Медовый Спас в 2025 году: Как отпраздновать первый из трёх летних Спасов и почему это праздник побед

Напомним, в августе россиян ждёт сразу три Спаса. 14 августа будет отмечаться Медовый Спас, объединяющий народные и церковные традиции. Через 5 дней начинается Яблочный Спас, на который приходится церковный праздник Преображения Господне. А 29 августа настанет время Орехового Спаса.

