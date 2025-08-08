Названы самые мокрые районы Москвы

Июль 2025 года принёс в Москву сильные проливные дожди, погода запомнилась горожанам затопленными улицами. Новости о ливнях неоднократно появлялись в большинстве информационных ресурсов, освещающих новости столицы, в связи с чем редакция «Вечерней Москвы» провела интересный эксперимент. Журналисты изучили 785 публикаций в 15 городских телеграм-каналах, чтобы определить, какие округа чаще всего упоминались в связи с подтоплениями.

Используя парсер на базе Telegram API, удалось отобрать сообщения, в которых встречались слова «дождь» или «ливень» вместе с названием города. Далее было проанализировано, какие округа чаще всего упоминались в этих публикациях и какие слова авторы использовали для описания ливней. На основе полученных данных удалось составить карту наиболее «мокрых» районов Москвы.

Карта «мокрых» районов Москвы. Фото © «Вечерняя Москва»

Центральный административный округ (ЦАО) в результате стал самым «мокрым» районом Москвы. Западный административный округ (ЗАО) занял второе место по количеству упоминаний в публикациях, за ним следуют Южный (ЮАО), Юго-Восточный (ЮВАО) и Северо-Западный (СЗАО) округа. Реже всего в текстах встречались Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО).

Интересно, что в городских телеграм-каналах не освещались все округа Москвы, несмотря на то, что непогода затронула большую часть территории столицы. Некоторые районы пострадали значительно меньше других. Объяснение этому явлению дала метеоролог Татьяна Позднякова.

«Из-за активной застройки меняется рельеф города, вырастают высотки — и они влияют на движение воздушных масс. Ветер поднимается выше, усиливаются кучевые облака, и ливни становятся мощнее. Поэтому дожди идут неравномерно...» — отметила эксперт.