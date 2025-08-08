Рубио раскрыл, при каких условиях Путин встретится с Трампом

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности американской стороны к проведению встречи на высшем уровне между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В интервью порталу EWTN он подчеркнул, что для успешного проведения такого саммита сторонам необходимо предварительно достичь определённого прогресса в двусторонних отношениях.

Рубио отметил, что, по его мнению, оба лидера демонстрируют заинтересованность в проведении переговоров. Однако он акцентировал внимание на важности содержательной составляющей предстоящей встречи, указав, что саммит должен быть посвящён конкретным вопросам и требует соответствующей дипломатической подготовки.