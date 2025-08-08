Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 19:51

Рубио раскрыл, при каких условиях Путин встретится с Трампом

Госсекретарь США Рубио: Вашингтон надеется на встречу Трампа с Путиным

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности американской стороны к проведению встречи на высшем уровне между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. В интервью порталу EWTN он подчеркнул, что для успешного проведения такого саммита сторонам необходимо предварительно достичь определённого прогресса в двусторонних отношениях.

Рубио отметил, что, по его мнению, оба лидера демонстрируют заинтересованность в проведении переговоров. Однако он акцентировал внимание на важности содержательной составляющей предстоящей встречи, указав, что саммит должен быть посвящён конкретным вопросам и требует соответствующей дипломатической подготовки.

ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа
ООН выразила готовность принять встречу Путина и Трампа

В настоящее время дипломаты двух стран продолжают обсуждать возможные места проведения саммита. Как стало известно, российская сторона отклонила предложение о встрече в Риме. Среди потенциальных площадок для переговоров рассматриваются Объединённые Арабские Эмираты.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Встреча Путина и Трампа
  • Марко Рубио
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar