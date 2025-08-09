Чревато эрозиями в желудке: Life.ru узнал у врача, для кого опасна вода с лимоном по утрам

Ставший популярным у лайфстайл-блогеров рецепт воды с лимонным соком по утрам оказался не таким полезным для здоровья, а в некоторых случаях даже опасным. Кому такой способ начать день лучше не выбирать, объяснил Life.ru врач гастроэнтеролог Никита Харлов.

Для людей, у которых есть хронический гастрит, пить воду с лимоном с утра чревато развитием эрозий. Если принимать такой напиток долго, то остальные факторы могут ускорить болезнь до атрофического гастрита. Это бывает нечасто, но дополнительная кислотность на пустой желудок может сильно раздражать ЖКТ. Никита Харлов Врач-гастроэнтеролог

Если гастрита нет, то, скорее всего, организм справится с таким напитком. По словам врача, это вредно только для тех, у кого уже есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта. Особенно, если изначально кислотность повышена, а слизистая оболочка уже повреждена. В этом случае вода с лимоном вызовет жжение в животе и даже изжогу.

«Чтобы одним лишь лимонным соком до язвы допиться, нужно его пить в чистом виде и очень много, и только натощак. Поэтому, чтобы сам по себе лимонный сок вызвал кровотечение, это очень маловероятно», — говорит гастроэнтеролог.

Чтобы избежать рисков для организма, специалист рекомендует пить такую воду во время или после еды.