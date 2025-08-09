Axios: США, Европа и Украина готовят общую позицию для встречи Путина и Трампа

Американские чиновники совместно с европейскими и украинскими политиками обсуждают возможность провести встречу в Великобритании. Целью станет выработка единой позиции для предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

«Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться достичь общих позиций в преддверии запланированной встречи между президентом Трампом и президентом России Владимиром Путиным», – сказано в материале.