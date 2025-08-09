Встреча Путина и Трампа
9 августа, 03:03

Axios: США, Европа и Украина готовят общую позицию для встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки 16 июля 2018 года. Обложка © kremlin.ru

Американские чиновники совместно с европейскими и украинскими политиками обсуждают возможность провести встречу в Великобритании. Целью станет выработка единой позиции для предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

«Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться в эти выходные в Великобритании, чтобы попытаться достичь общих позиций в преддверии запланированной встречи между президентом Трампом и президентом России Владимиром Путиным»,сказано в материале.

Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта
По информации портала, Украина и ряд союзников по НАТО выражают опасения, что Трамп может согласиться на предложения Путина по разрешению конфликта, не учитывая их мнение. В статье отмечается, что обсуждение организации саммита только начинается. Неясно, какие страны примут участие в переговорах.

Трамп объявил о встрече с Путиным, запланированной на 15 августа на Аляске. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что саммит пройдёт в американском штате. Он отметил, что такое местоположение обусловлено близостью стран друг к другу.

