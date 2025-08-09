Губернатор Аляски Данливи заявил, что штат готов принять встречу Путина и Трампа

Губернатор Аляски Майк Данливи объявил о готовности штата стать площадкой для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Аляска является подходящим местом для этого события благодаря своей уникальной географии и историческим связям.

«Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира», – написал Данливи в соцсети X.

Он добавил, что за этой встречей будет следить весь мир, и Аляска готова встретить это историческое событие.