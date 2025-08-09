Губернатор Аляски Данливи заявил, что штат готов принять встречу Путина и Трампа
Губернатор Аляски Майк Данливи объявил о готовности штата стать площадкой для предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Аляска является подходящим местом для этого события благодаря своей уникальной географии и историческим связям.
«Логично, что обсуждения глобального значения проходят именно здесь. На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаёмся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира», – написал Данливи в соцсети X.
Он добавил, что за этой встречей будет следить весь мир, и Аляска готова встретить это историческое событие.
Представители офиса губернатора также сообщили, что Данливи уже обсудил с Белым домом детали предстоящей встречи. Однако точное место её проведения на Аляске пока не объявлено. Представитель губернатора уточнил в беседе с РИА «Новости», что информация об этом будет предоставлена администрацией американского лидера в ближайшее время. Планирование встречи, по его словам, находится на уровне федерального правительства, и все детали будут оглашены позже.
Ранее Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске. Она пройдёт в следующую пятницу, 15 августа. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что США и Россия являются близкими соседями, поэтому такой выбор места встречи двух лидеров логичен.