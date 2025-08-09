Россия приняла участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Посол России в Японии Николай Ноздрёв принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, состоявшейся в день годовщины трагедии, 9 августа. Это событие стало знаковым, учитывая, что, начиная с 2022 года, РФ не приглашали на памятные мероприятия в Хиросиме и Нагасаки, что дипломат связал с антироссийской позицией японского правительства.

Посол отметил, что власти Нагасаки в этом году предпочли избежать политизации событий. В отличие от администрации Хиросимы, которая просто разослала всем иностранным диппредставительствам уведомления о проведении памятной церемонии, представители администрации Нагасаки лично посетили посольство России. Они передали российским дипломатам письмо за подписью мэра с приглашением принять участие в панихиде и сопроводили его «исчерпывающими разъяснениями относительно прежних шагов».

«Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия», – цитирует Ноздрёв РИА «Новости».