«Приключения с организмом»: Певица Наталья Штурм ищет мужчину мечты

Певица Наталья Штурм удивила своих поклонников заявлением о том, что устала быть одной и ищет спутника жизни. Она уверена, что подходящие кандидаты найдутся довольно быстро, поскольку считает себя завидной невестой. В свои 58 лет артистка обладает хорошей фигурой и привлекательной внешностью, ради которой много работала и вкладывала средства. В прошлом году звезда решилась на липосакцию, затем увеличила ягодицы и бедра, а недавно улучшила форму груди.

Наталья Штурм ищет нового мужа. © Пятый канал

По словам исполнительницы, у неё в отличном состоянии ноги и нет ни одного лишнего грамма веса. Также певица обладает недвижимостью, в которую много лет вкладывала гонорары от концертов. В Москве у нее пять квартир, а еще есть домик в Тарусе. Может это и поможет привлечь мужчину мечты.

«В определённом возрасте всякие бывают приключения с женским организмом. Я, честно говоря, даже и не задумывалась, что у меня, чего и когда. Мужчин я хочу по-прежнему, они меня ещё больше, чем я их. У нас нет никаких в этом проблем», — цитирует Наталью Штурм Пятый канал.