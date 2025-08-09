«Мы развелись из-за Елены»: Первая жена любовника Полины Дибровой считает скандал кармой

Первая жена Романа Товстика Юлия Гольдорт заявила, что Елена Товстик виновата в развале их брака, скандал она назвала кармой. Об этом сообщает телеграм-канал «Мила Левчук о любви».

По словам Юлии, нынешнюю супругу Елену Товстик, ошибочно представляют жертвой в конфликте с Дибровыми. Первая жена Товстика, утверждает, что именно Елена разрушила её семью, начав отношения с её тогда нынешнем мужем в 17 лет.

«Все жалеют Лену — бедную, несчастную, но по факту более ушлого человека я не встречала в своей жизни! Что называется, снимаю шляпу. По брачнику она получит прилично, это враньё, что её хотят оставить без всего, а дети старшие терпеть её не могут, потому что, кроме родов, она никогда ими не занималась», — заявила первая супруга Товстика.

Она отметила, что не испытывает обиды к бывшему мужу и его новой жене, так как давно пережила этот этап и счастлива в новом браке. Однако её возмущает, что Елену Товстик изображают невинной стороной. Также девушка уверена, что старшие дети в суде предпочтут остаться с отцом, поскольку почти не знают мать. Младшие, по её словам, продолжат жить с нянями.