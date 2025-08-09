Точно достойный родственник? Юрист объяснил, когда можно лишиться наследства

В случае смерти человека далеко не всего родственники могут претендовать на его наследство. А кого-то можно даже лишить права на имущество покойного силой закона. Как рассказал юрист Дмитрий Кваша, основной причиной отказа в получении наследства считаются умышленные действия, которые повлекли за собой смерть наследодателя, в том числе неоказание помощи и намеренное причинение вреда.

«Очень часто встречаются случаи, когда внуки умышленно доводят до смерти своих бабушек и дедушек, подмешивая им различные препараты или нанося тяжкие телесные повреждения», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

По его словам, если суд считает, что человек собственными действиями ускорил смерть родственника, его признают недостойным и отказывают в получении наследства. Аналогичную меру можно применить и против гражданина, лишённого родительских прав относительно ребёнка, который умер.

«Такой «родитель» фактически не признаётся родственником умершего, поскольку он за ним не ухаживал, не содержал и не помогал ему в течение жизни», — подчеркнул эксперт.