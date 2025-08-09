Народного артиста Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище
Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Народный артист России Владимир Сафронов обрёл покой на Долгопрудненском кладбище. В этот день близкие, коллеги и ученики собрались вместе, чтобы отдать дань уважения выдающемуся актеру.
На церемонии прощания звучали слова признательности и тёплые воспоминания о творческом пути Сафронова. У могилы были возложены цветы и венки, один из которых украшала надпись: «Великому и любимому мастеру своего дела».
Напомним, что советский и российский актёр драматического театра и кино, театральный педагог и режиссёр Владимир Сафронов покинул наш мир 6 августа в возрасте 85 лет. У артистка встало сердце. Церемония прошла в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра.