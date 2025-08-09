Народного артиста Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище

Народный артист России Владимир Сафронов обрёл покой на Долгопрудненском кладбище. В этот день близкие, коллеги и ученики собрались вместе, чтобы отдать дань уважения выдающемуся актеру.

На церемонии прощания звучали слова признательности и тёплые воспоминания о творческом пути Сафронова. У могилы были возложены цветы и венки, один из которых украшала надпись: «Великому и любимому мастеру своего дела».