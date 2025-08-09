Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 11:56

Народного артиста Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Народный артист России Владимир Сафронов обрёл покой на Долгопрудненском кладбище. В этот день близкие, коллеги и ученики собрались вместе, чтобы отдать дань уважения выдающемуся актеру.

На церемонии прощания звучали слова признательности и тёплые воспоминания о творческом пути Сафронова. У могилы были возложены цветы и венки, один из которых украшала надпись: «Великому и любимому мастеру своего дела».

Названа причина смерти Народного артиста России Ивана Краско
Названа причина смерти Народного артиста России Ивана Краско

Напомним, что советский и российский актёр драматического театра и кино, театральный педагог и режиссёр Владимир Сафронов покинул наш мир 6 августа в возрасте 85 лет. У артистка встало сердце. Церемония прошла в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar