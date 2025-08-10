Вылетали стаями: Появилось фото обломков дронов ВСУ после ночной атаки по России

Украинские военные использовали ударные беспилотники FP-1 и «Рубака» для массированной ночной атаки на российские регионы. Как сообщает телеграм-канал SHOT, дроны наносили удары группами по 15–20 единиц, вылеты осуществлялись с территорий Киевской и Николаевской областей.

Отмечается, что за ночь над РФ был уничтожен и перехвачен 121 украинский дрон. Среди них находились модели FP-1 с кумулятивными зарядами по 50 кг и «Рубака» с пластитовой начинкой.

Обломки найденных дронов. Фото © SHOT

Обломки дронов FP-1 были обнаружены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях. Предварительный анализ показал наличие немецких двигателей и боевых частей со снарядами ОФБ-60-УЯ и КЗ-6. Среди обломков также найдены модели PD-2, «Лютый» и кустарные образцы.