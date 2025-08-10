Встреча Путина и Трампа
10 августа, 11:03

Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке возросло до 41 человека

Обложка © Life.ru

Число пострадавших при взрыве на «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке возросло до 41 человека. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы №1 Ильшат Яппаров на экстренном брифинге 10 августа.

«Всего пострадали 41 человек. Из них госпитализированы в стационар 32 человека», — заявил Яппаров.

Медицинская помощь организована с привлечением значительных ресурсов: к работе подключились 50 специалистов местной больницы, включая 20 врачей различных профилей, а также бригада санитарной авиации с реаниматологами, токсикологами и другими узкими специалистами.

Для оказания специализированной медицинской помощи 11 наиболее тяжёлых пострадавших были распределены между ведущими медицинскими учреждениями республики: четверо пациентов направлены в клинику Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), ещё четверо — в уфимскую больницу №21, двое — в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, и один пострадавший госпитализирован в больницу №18.

Все пациенты получают необходимую помощь, для родственников организована психологическая поддержка.

«Облако дыма»: Рабочий в противогазе показал видео бегства с завода в Стерлитамаке после взрыва

Напомним, что ранним утром 9 августа на химическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв. Видеокадры с места происшествия были опубликованы Life.ru. В настоящий момент на территории предприятия ведутся экстренные восстановительные работы. Стоит отметить, что в 2023 году на этом же объекте уже случалась авария, в результате которой получили травмы двое рабочих. Тогда причиной инцидента называли взрыв винилхлорида в цеху, где проводился капитальный ремонт.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
