Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке возросло до 41 человека

Число пострадавших при взрыве на «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке возросло до 41 человека. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы №1 Ильшат Яппаров на экстренном брифинге 10 августа.

«Всего пострадали 41 человек. Из них госпитализированы в стационар 32 человека», — заявил Яппаров.

Медицинская помощь организована с привлечением значительных ресурсов: к работе подключились 50 специалистов местной больницы, включая 20 врачей различных профилей, а также бригада санитарной авиации с реаниматологами, токсикологами и другими узкими специалистами.

Для оказания специализированной медицинской помощи 11 наиболее тяжёлых пострадавших были распределены между ведущими медицинскими учреждениями республики: четверо пациентов направлены в клинику Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), ещё четверо — в уфимскую больницу №21, двое — в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, и один пострадавший госпитализирован в больницу №18.

Все пациенты получают необходимую помощь, для родственников организована психологическая поддержка.