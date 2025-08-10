Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке возросло до 41 человека
Число пострадавших при взрыве на «Башкирской содовой компании» в Стерлитамаке возросло до 41 человека. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы №1 Ильшат Яппаров на экстренном брифинге 10 августа.
«Всего пострадали 41 человек. Из них госпитализированы в стационар 32 человека», — заявил Яппаров.
Медицинская помощь организована с привлечением значительных ресурсов: к работе подключились 50 специалистов местной больницы, включая 20 врачей различных профилей, а также бригада санитарной авиации с реаниматологами, токсикологами и другими узкими специалистами.
Для оказания специализированной медицинской помощи 11 наиболее тяжёлых пострадавших были распределены между ведущими медицинскими учреждениями республики: четверо пациентов направлены в клинику Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), ещё четверо — в уфимскую больницу №21, двое — в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова, и один пострадавший госпитализирован в больницу №18.
Все пациенты получают необходимую помощь, для родственников организована психологическая поддержка.
Напомним, что ранним утром 9 августа на химическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв. Видеокадры с места происшествия были опубликованы Life.ru. В настоящий момент на территории предприятия ведутся экстренные восстановительные работы. Стоит отметить, что в 2023 году на этом же объекте уже случалась авария, в результате которой получили травмы двое рабочих. Тогда причиной инцидента называли взрыв винилхлорида в цеху, где проводился капитальный ремонт.