«Придётся смириться»: Венгерский аналитик назвал главное во встрече Путина и Трампа
Эксперт Дунаи: Киев будет вынужден принять итоги встречи Путина и Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Ключевое в предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — это её проведение без участия Украины. Об этом РИА «Новости» заявил венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи.
«Это отражает реальность — судьба Украины будет решена Россией и Америкой... Зеленский уже сказал, что не воспримет результатов этой встречи, потому что, скорее всего, это будет разделение Украины. Киев не хочет этого признавать, но ему абсолютно точно придётся смириться», — сказал эксперт.
Дунаи также отметил, что европейские страны пытались предложить свой вариант урегулирования, но он не был воспринят серьёзно ни Россией, ни США. Отсутствие представителей ЕС на саммите, по его словам, показывает, что Европа в этом вопросе «по сути, неважна». Аналитик считает, что встреча может привести к конкретным договорённостям, так как Путин не стал бы встречаться без перспективных результатов.
Напомним, что Трамп сообщил, что его встреча с Путиным пройдёт 15 августа в штате Аляска. Ранее планировалось провести переговоры в Риме, однако, по словам посла России в Италии Алексея Парамонова, этому помешала «русофобия правящего класса» в стране. Он отметил, что условия для саммита в Италии были подходящими: хорошая инфраструктура, дружеское отношение итальянцев к России и опыт проведения крупных мероприятий.