«Придётся смириться»: Венгерский аналитик назвал главное во встрече Путина и Трампа

Ключевое в предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — это её проведение без участия Украины. Об этом РИА «Новости» заявил венгерский политический и военный эксперт Петер Дунаи.

«Это отражает реальность — судьба Украины будет решена Россией и Америкой... Зеленский уже сказал, что не воспримет результатов этой встречи, потому что, скорее всего, это будет разделение Украины. Киев не хочет этого признавать, но ему абсолютно точно придётся смириться», — сказал эксперт.