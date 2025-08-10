Полина Диброва после скандала отправила детей к бабушке в Ростов-на-Дону

После резонансных новостей об измене и предстоящем разводе Полина Диброва предприняла первые шаги по преодолению семейного кризиса. Бывшая обладательница титула «Мисс России-2017» приняла решение временно отправить трёх сыновей к бабушке в Ростов-на-Дону.

Полина Диброва отправляет своих детей к бабушке в Ростов-на-Дону. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova

В своём личном блоге модель опубликовала эмоциональное видео с вокзала, запечатлевшее трогательные прощальные объятия и поцелуи с детьми. Женщина стремится оградить 15-летнего Александра, 11-летнего Фёдора и 10-летнего Илью от столичной суеты и скандальной атмосферы. Оставшись в Москве одна, Полина решила позволить себе передышку. В соцсетях она показала, как расслабляется с бокалом алкоголя.