«Умывайся зелёнкой!»: В Чувашии бизнесмен вывез детей на пустырь и устроил пытку за кражу мандаринов

В Чувашии произошёл шокирующий случай жестокого обращения с несовершеннолетними. 44-летний предприниматель заставил детей умываться зелёнкой из-за кражи мандаринов. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.

Инцидент случился на рынке в Ядрине 30 июля. Бизнесмен насильно посадил в машину 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, отвёз на пустырь и заставил умываться зелёнкой. Всё происходящее на камеру снимала его сообщница, которая требовала от детей назвать своё учебное заведение и дать номер классной руководительницы.

«Руки вытягивай, вот так, ладошечки... Теперь умывайся. Умывайся, говорю!», — такие слова произносит мужчина в адрес детей.

На видеозаписи видно, как перепуганные дети послушно выполняют унизительные требования. После издевательств обидчик оставил их одних. Несмотря на наличие видеодоказательств, родители пострадавших в полицию не обращались.