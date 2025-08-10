Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 августа, 12:48

«Умывайся зелёнкой!»: В Чувашии бизнесмен вывез детей на пустырь и устроил пытку за кражу мандаринов

В Чувашии бизнесмен заставил детей умываться зелёнкой после кражи мандаринов

Обложка © Telegram / «Про Город Чебоксары»

В Чувашии произошёл шокирующий случай жестокого обращения с несовершеннолетними. 44-летний предприниматель заставил детей умываться зелёнкой из-за кражи мандаринов. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.

Инцидент случился на рынке в Ядрине 30 июля. Бизнесмен насильно посадил в машину 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, отвёз на пустырь и заставил умываться зелёнкой. Всё происходящее на камеру снимала его сообщница, которая требовала от детей назвать своё учебное заведение и дать номер классной руководительницы.

«Руки вытягивай, вот так, ладошечки... Теперь умывайся. Умывайся, говорю!», — такие слова произносит мужчина в адрес детей.

На видеозаписи видно, как перепуганные дети послушно выполняют унизительные требования. После издевательств обидчик оставил их одних. Несмотря на наличие видеодоказательств, родители пострадавших в полицию не обращались.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют проверку с целью выяснения всех деталей произошедшего инцидента.

В Новосибирске тем временем продолжаются поиски злоумышленника, совершившего нападение с ножом на ребёнка по улице Татьяны Снежиной. Момент ограбления был зафиксирован на видеозаписи: на кадрах видно, как школьник идёт по пустынной улице с двумя пакетами, после чего к нему подбегает неизвестный и силой отбирает сумку. Позднее стало известно, что в этом рюкзаке находился один миллион рублей.

