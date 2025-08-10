Вэнс рассказал о желании Трампа покончить с финансированием конфликта на Украине

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен прекратить финансирование украинского конфликта. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, американцы устали от расходования своих налогов на помощь Незалежной.

«Президент и я хотим, чтобы Америка покончила с финансированием конфликта на Украине. Мы стремимся к мирному урегулированию, хотим прекратить гибель людей. Американцы устали от постоянной траты своих денег на этот конфликт», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.