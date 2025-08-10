Встреча Путина и Трампа
10 августа, 15:51

Вэнс рассказал о желании Трампа покончить с финансированием конфликта на Украине

Вэнс: Трамп собирается прекратить выделять средства на украинский конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен прекратить финансирование украинского конфликта. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, американцы устали от расходования своих налогов на помощь Незалежной.

«Президент и я хотим, чтобы Америка покончила с финансированием конфликта на Украине. Мы стремимся к мирному урегулированию, хотим прекратить гибель людей. Американцы устали от постоянной траты своих денег на этот конфликт», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Вице-президент уточнил, что Вашингтон не будет препятствовать европейским странам в закупке американского оружия для Украины. Однако Вэнс подчеркнул, что США больше не намерены выделять средства на эти цели.

Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Владимиром Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон.

