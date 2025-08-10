«Может быть, сработает»: Вэнс рассказал о настрое Трампа на переговоры с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сомневается в успехе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на это, глава Белого дома считает важным предпринять такую попытку, передаёт его слова вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Может быть, сработает. Может быть, нет. Но стоит попробовать», — сказал Вэнс в эфире Fox News.