«Может быть, сработает»: Вэнс рассказал о настрое Трампа на переговоры с Путиным
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Американский лидер Дональд Трамп сомневается в успехе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на это, глава Белого дома считает важным предпринять такую попытку, передаёт его слова вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Может быть, сработает. Может быть, нет. Но стоит попробовать», — сказал Вэнс в эфире Fox News.
При этом вице-президент выразил скептицизм относительно целесообразности переговоров между Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским до российско-американского саммита. Он подчеркнул, что администрация президента США продолжает диалог с украинской стороной при участии госсекретаря Марко Рубио.
Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Однако Европейский союз и украинские власти активно пытаются помешать проведению саммита. Киев и Брюссель, испытывая сильное беспокойство, прилагают все усилия для срыва этой важной встречи двух лидеров. Джей Ди Вэнс же ранее назвал предстоящую встречу Путина и Трампа дипломатическим прорывом.