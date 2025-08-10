Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

10 августа, 15:36

«Может быть, сработает»: Вэнс рассказал о настрое Трампа на переговоры с Путиным

Вэнс: Трамп сомневается в продуктивности встречи с Путиным, но хочет попробовать

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Американский лидер Дональд Трамп сомневается в успехе предстоящих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на это, глава Белого дома считает важным предпринять такую попытку, передаёт его слова вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Может быть, сработает. Может быть, нет. Но стоит попробовать», — сказал Вэнс в эфире Fox News.

При этом вице-президент выразил скептицизм относительно целесообразности переговоров между Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским до российско-американского саммита. Он подчеркнул, что администрация президента США продолжает диалог с украинской стороной при участии госсекретаря Марко Рубио.

«Надеемся на прорыв»: Мерц раскрыл ожидания от встречи Путина и Трампа

Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Однако Европейский союз и украинские власти активно пытаются помешать проведению саммита. Киев и Брюссель, испытывая сильное беспокойство, прилагают все усилия для срыва этой важной встречи двух лидеров. Джей Ди Вэнс же ранее назвал предстоящую встречу Путина и Трампа дипломатическим прорывом.

Юлия Сафиулина
