В Коми сняли режим опасности из-за полётов БПЛА

Режим опасности в Ухтинском районе, связанный с пролётом над регионом украинских БПЛА, снят, и аэропорт Ухты возобновил свою работу. Об этом сообщил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Он отметил, что падение вражеских дронов не привели к пострадавшим.

«В Ухтинском районе <...> пострадавших в результате падений БПЛА нет. Ситуация находится под контролем», — подчеркнул глава региона.

Гольдштейн добавил, что службы безопасности действовали оперативно и профессионально. Сейчас, по его словам, проводится дополнительная проверка всех систем безопасности региона для обеспечения их бесперебойной работы.