В Коми сняли режим опасности из-за полётов БПЛА
Режим опасности в Ухтинском районе, связанный с пролётом над регионом украинских БПЛА, снят, и аэропорт Ухты возобновил свою работу. Об этом сообщил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Он отметил, что падение вражеских дронов не привели к пострадавшим.
«В Ухтинском районе <...> пострадавших в результате падений БПЛА нет. Ситуация находится под контролем», — подчеркнул глава региона.
Гольдштейн добавил, что службы безопасности действовали оперативно и профессионально. Сейчас, по его словам, проводится дополнительная проверка всех систем безопасности региона для обеспечения их бесперебойной работы.
Напомним, что 10 августа — впервые за время конфликта — украинские силы атаковали Ухту, город в Республике Коми, который расположен в 1700 км от Незалежной. Предварительно, были использованы беспилотные аппараты польского производства, запуск которых осуществлялся из Черниговской области. После случившегося аэропорт Ухты временно закрыли для полётов.