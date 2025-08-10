В полях и виноградниках Кубани нашли обломки украинских БПЛА
В ряде муниципалитетов Кубани были найдены фрагменты беспилотных летательных аппаратов. Оперштаб региона сообщает, что в результате инцидентов никто не пострадал, а на местах обнаружения обломков работают экстренные службы.
«В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 кв. м», — рассказали в оперштабе.
Сообщается, что пожар удалось локализовать. Обломки беспилотников были обнаружены в нескольких местах: в микрорайоне Правобережный, в Кизилташском лимане, на полях возле хутора Садовый (Абинский район) и села Новомалороссийское (Выселковский район), а также на виноградниках Первомайского сельского округа в Анапе.
В оперштабе подчеркнули, что экстренные службы ведут поиск частей беспилотных летательных аппаратов. В случае обнаружения обломков, в целях безопасности, следует немедленно сообщить об этом по номеру 112, избегая приближения к ним.
Напомним, что сегодня утром дежурные расчёты российской ПВО нейтрализовали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Во второй половине дня над пятью российскими регионами были ликвидированы 26 БПЛА самолётного типа. 11 дронов перехватили над Брянской областью, 10 над Калужской областью, 3 сбили над Краснодарским краем, и по одному дрону – над Рязанской и Белгородской областями.