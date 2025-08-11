Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 01:00

Секретная служба США арендовала недвижимость перед встречей Путина и Трампа

NYT: Секретная служба США арендовала дом в Анкоридже на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rex Lisman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rex Lisman

В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, американская Секретная служба сняла крупный дом в преддверии возможных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Как пишет The New York Times, официальных подтверждений о месте проведения переговоров пока нет.

О планах аренды рассказал Ларри Дисброу — местный риелтор, занимающийся краткосрочной сдачей недвижимости, а также почётный консул Германии. По его словам, представители ведомства обратились к нему утром с запросом на жильё в определённые даты. Он согласился предоставить особняк с шестью спальнями.

«Я понимаю, почему Аляска может быть привлекательным местом для чего-то подобного, ну, знаете, с исторической точки зрения. Но это меня точно удивило», — отметил Дисброу.

Страны Северо-Балтийской восьмёрки поддержали инициативу Трампа по Украине
Страны Северо-Балтийской восьмёрки поддержали инициативу Трампа по Украине

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в американском штате Аляска. Президенты будут обсуждать условия завершения украинского конфликта. По неподтверждённой информации, речь может идти о выводе Вооружённых сил Украины со всей территории Донбасса. Глава Сербии Александр Вучич сомневается, что встреча Путина и Трампа приведёт к урегулированию конфликта. При этом, по его словам, завершение боевых действий имеет большое значение для экономики Сербии и других государств.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar