Страны Северо-Балтийской восьмёрки поддержали инициативу Трампа по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Страны Северо-Балтийской восьмёрки (NB8) поддержали инициативу американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление размещено на сайте норвежского правительства.
«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы», — сказано в совместном заявлении Швеции, Исландии, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы.
Государства Северо-Балтийской восьмёрки выразили приверженность поддержке киевского режима в военной и финансовой сферах, а также заявили о готовности продолжать санкционную кампанию против Российской Федерации.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе саммита будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине. В преддверии этой встречи Киев и Евросоюз прилагают усилия для срыва мероприятия. Кроме того, руководители ряда стран Европы пытаются организовать предварительные консультации с республиканцем перед его встречей с Путиным.