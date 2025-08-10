Европейские лидеры захотели поговорить с Трампом раньше Путина

Руководители ряда европейских стран предпринимают усилия по организации предварительных консультаций с президентом США Дональдом Трампом. Дипломатические круги торопятся провести переговоры до 15 августа — дня переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Лидеры европейских стран хотят поговорить с Трампом до пятницы», — указано в статье.