Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 18:23

Европейские лидеры захотели поговорить с Трампом раньше Путина

Bloomberg: Европейские лидеры хотят встретиться с Трампом до переговоров с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Руководители ряда европейских стран предпринимают усилия по организации предварительных консультаций с президентом США Дональдом Трампом. Дипломатические круги торопятся провести переговоры до 15 августа — дня переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Лидеры европейских стран хотят поговорить с Трампом до пятницы», — указано в статье.

За минувшие выходные в дипломатическом мире развернулась масштабная подготовительная работа. Ключевым событием стала встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Уже в воскресенье послы стран Евросоюза получили детальную информацию о текущей ситуации

Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом на Аляске
Путин рассказал Жапарову о предстоящей встрече с Трампом на Аляске

Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Однако Европейский союз и украинские власти активно пытаются помешать проведению саммита. Киев и Брюссель, испытывая сильное беспокойство, прилагают все усилия для срыва этой важной встречи двух лидеров. Джей Ди Вэнс же ранее назвал предстоящую встречу Путина и Трампа дипломатическим прорывом.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • ЕС
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar