Европейские лидеры захотели поговорить с Трампом раньше Путина
Bloomberg: Европейские лидеры хотят встретиться с Трампом до переговоров с Путиным
Руководители ряда европейских стран предпринимают усилия по организации предварительных консультаций с президентом США Дональдом Трампом. Дипломатические круги торопятся провести переговоры до 15 августа — дня переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Лидеры европейских стран хотят поговорить с Трампом до пятницы», — указано в статье.
За минувшие выходные в дипломатическом мире развернулась масштабная подготовительная работа. Ключевым событием стала встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Уже в воскресенье послы стран Евросоюза получили детальную информацию о текущей ситуации
Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Однако Европейский союз и украинские власти активно пытаются помешать проведению саммита. Киев и Брюссель, испытывая сильное беспокойство, прилагают все усилия для срыва этой важной встречи двух лидеров. Джей Ди Вэнс же ранее назвал предстоящую встречу Путина и Трампа дипломатическим прорывом.