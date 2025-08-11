Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 01:19

В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Пензы ввели план «Ковёр». Как отметили в Росавиации, эти меры связаны с обеспечением безопасности полётов.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Не менее пяти взрывов прозвучало в Московской области, работает ПВО
Не менее пяти взрывов прозвучало в Московской области, работает ПВО

Ранее аэропорт Ухты временно закрыли для полётов после атаки БПЛА. Данные ограничения продиктованы исключительно соображениями безопасности полётов. 10 августа Республика Коми впервые с начала спецоперации подверглась атаке дронов Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, для удара использовались польские БПЛА FlyEye, которые были запущены из Черниговской области.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Пензенская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar