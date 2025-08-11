В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Пензы ввели план «Ковёр». Как отметили в Росавиации, эти меры связаны с обеспечением безопасности полётов.
«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее аэропорт Ухты временно закрыли для полётов после атаки БПЛА. Данные ограничения продиктованы исключительно соображениями безопасности полётов. 10 августа Республика Коми впервые с начала спецоперации подверглась атаке дронов Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, для удара использовались польские БПЛА FlyEye, которые были запущены из Черниговской области.