Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 05:54

Вэнс добился прорыва в урегулировании украинского конфликта, пишут СМИ

Axios: Вэнс добился прогресса в Британии по урегулированию конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вице-президент США Джей Ди Вэнс добился значительного успеха в переговорах в Великобритании по Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По данным западных изданий, продолжительные встречи Вэнса принесли «значительный прогресс» в стремлении президента США Дональда Трампа урегулировать украинский кризис.
Европейские лидеры захотели поговорить с Трампом раньше Путина
Европейские лидеры захотели поговорить с Трампом раньше Путина

Несколькими днями ранее состоялись переговоры с участием британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, американского представителя Джей Ди Вэнса, европейских советников по национальной безопасности, а также главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

Напомним, что Трамп официально подтвердил, что его встреча с Владимиром Путиным назначена на 15 августа в штате Аляска. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон стремится к урегулированию конфликта на Украине, учитывая нынешнюю линию соприкосновения, чтобы найти решение, приемлемое для обеих сторон.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Джей Ди Вэнс
  • США
  • Украина
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar