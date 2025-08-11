В районе Клебан-Быкского водохранилища и близлежащих населённых пунктов на Константиновском направлении растёт число украинских военнопленных. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы фиксируем поступающую информацию о увеличивающемся количестве пленных со стороны вооруженных формирований Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища и рядом лежащих населённых пунктов», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Также он ещё раз подтвердил, что взятие Яблоновки дало российским войскам преимущество и открыло путь для наступления на Константиновку.

Напомним, 9 августа Минобороны России сообщило об освобождении Яблоновки в ДНР. Решительные действия подразделений группировки «Центр» позволили взять населённый пункт под контроль.