Убившую детей на Урале мать уволили из больницы при загадочных обстоятельствах
Убившую двоих детей на Урале мать могли уволить из-за коррупционного скандала
Обложка © Одноклассники / Ляна В.
Женщина, убившая двоих детей в Екатеринбурге, ранее была уволена из больницы в Лесном при неоднозначных обстоятельствах. Об этом сообщила знакомая погибшей в разговоре с URA.ru.
По её словам, в середине 2000-х на женщину поступил сигнал о возможной причастности к коррупции, после чего её уволили со скандалом. Данных о возбуждении уголовного дела в судебной картотеке Лесного не обнаружено.
Трагедия, произошедшая 10 августа, вызвала множество слухов среди жильцов дома. Некоторые сомневаются в официальной версии о плановой проверке газовой службы, которая якобы первой обнаружила погибших.
«Они были в квартире, где проживала семья. Спиливали трубы, думали, что есть утечка. О том, что у нас в доме произошла трагедия, нам сказали именно газовики. Разве полиция бы пустила их туда, если бы они пришли случайно с проверкой?» — сказал сосед.
Напомним, всё произошло в доме №29 на улице Академика Бардина. В многоэтажном доме было обнаружено трагическое происшествие: погибла женщина и двое её детей — сын 9 лет и дочь 3 лет. По предварительным данным, мать сначала лишила жизни детей, а затем свела счёты с жизнью. Как выяснилось, женщина длительное время страдала от глубокой депрессии. Она пыталась справиться с состоянием: обращалась к специалисту, искала информацию в сети, однако полноценной помощи так и не получила.