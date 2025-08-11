Убившую детей на Урале мать уволили из больницы при загадочных обстоятельствах

Женщина, убившая двоих детей в Екатеринбурге, ранее была уволена из больницы в Лесном при неоднозначных обстоятельствах. Об этом сообщила знакомая погибшей в разговоре с URA.ru.

По её словам, в середине 2000-х на женщину поступил сигнал о возможной причастности к коррупции, после чего её уволили со скандалом. Данных о возбуждении уголовного дела в судебной картотеке Лесного не обнаружено.

Трагедия, произошедшая 10 августа, вызвала множество слухов среди жильцов дома. Некоторые сомневаются в официальной версии о плановой проверке газовой службы, которая якобы первой обнаружила погибших.

«Они были в квартире, где проживала семья. Спиливали трубы, думали, что есть утечка. О том, что у нас в доме произошла трагедия, нам сказали именно газовики. Разве полиция бы пустила их туда, если бы они пришли случайно с проверкой?» — сказал сосед.