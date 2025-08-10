Убившая детей на Урале мать оставила перед смертью послание бывшему мужу
Убившая двоих детей женщина из Екатеринбурга оставила перед уходом из жизни предсмертную записку с короткой, но многозначительной фразой: «Нас больше у тебя нет». Вероятно, она была адресована бывшему мужу, который оставил мать с двумя детьми на руках. Об этом сообщает агентство «Регнум».
После расставания с мужем женщина находилась в глубокой депрессии. Несмотря на то, что соседи и знакомые характеризовали её как заботливую мать и высококлассного специалиста, в последнее время они отмечали её подавленное эмоциональное состояние.
Инцидент произошёл в доме №29 на улице Академика Бардина. В квартире многоэтажки нашли мёртвыми женщину и её детей — девятилетнего сына и трёхлетнюю дочь. Погибшая, работавшая врачом УЗИ в местной клинике, убила малышей, а затем свела счёты с жизнью. Известно, что у женщины была тяжёлая депрессия. Она предпринимала попытки найти выход: консультации у психолога, поиск советов в Интернете, но системной поддержки так и не получила.