Убившая детей на Урале мать оставила перед смертью послание бывшему мужу

Убившая двоих детей женщина из Екатеринбурга оставила перед уходом из жизни предсмертную записку с короткой, но многозначительной фразой: «Нас больше у тебя нет». Вероятно, она была адресована бывшему мужу, который оставил мать с двумя детьми на руках. Об этом сообщает агентство «Регнум».

После расставания с мужем женщина находилась в глубокой депрессии. Несмотря на то, что соседи и знакомые характеризовали её как заботливую мать и высококлассного специалиста, в последнее время они отмечали её подавленное эмоциональное состояние.