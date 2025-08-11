Агент Чистяков: Овечкин улетит в США в начале сентября
Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в начале сентября отправится в США, чтобы подготовиться к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.
«Он улетит в начале сентября», — сказал Чистяков.
39-летний рекордсмен НХЛ по голам сейчас находится в столице РФ и недавно участвовал в гала-матче в Мытищах. Первую игру нового сезона «Вашингтон» проведёт в ночь на 9 октября против «Бостона».
Ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала радикальный план — массовую депортацию российских игроков НХЛ, включая Александра Овечкина. Эта идея обсуждалась перед августовским обменом 2024 года, когда в США вернулись американский журналист Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан. В МИД сочли идею Вашингтона извращённой.