Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:30

Агент Чистяков: Овечкин улетит в США в начале сентября

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov

Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в начале сентября отправится в США, чтобы подготовиться к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

«Он улетит в начале сентября», — сказал Чистяков.

39-летний рекордсмен НХЛ по голам сейчас находится в столице РФ и недавно участвовал в гала-матче в Мытищах. Первую игру нового сезона «Вашингтон» проведёт в ночь на 9 октября против «Бостона».

Шестилетний сын Овечкина оформил покер в матче с его участием
Шестилетний сын Овечкина оформил покер в матче с его участием

Ранее сообщалось, что администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала радикальный план — массовую депортацию российских игроков НХЛ, включая Александра Овечкина. Эта идея обсуждалась перед августовским обменом 2024 года, когда в США вернулись американский журналист Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан. В МИД сочли идею Вашингтона извращённой.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar