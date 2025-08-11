Агент Чистяков: Овечкин улетит в США в начале сентября

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в начале сентября отправится в США, чтобы подготовиться к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

39-летний рекордсмен НХЛ по голам сейчас находится в столице РФ и недавно участвовал в гала-матче в Мытищах. Первую игру нового сезона «Вашингтон» проведёт в ночь на 9 октября против «Бостона».