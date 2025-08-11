Пути назад нет: В США заявили о нежелании Кремля возвращать территории Украине

Кремль не намерен возвращать Украине территории в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Источник, осведомлённый о ходе переговоров, сообщил, что Россия выдвинула Киеву предложение: отказаться от контроля над Донбассом в обмен на прекращение огня. При этом, по словам собеседника американского издания, никаких встречных уступок со стороны Москвы не последовало. Кремль также не намерен возвращать территории в Херсонской и Запорожской областях, где расположены российские войска, поскольку эти регионы обеспечивают сухопутное сообщение с Крымом.

«Кремль не желает [передавать] территории в Херсоне и Запорожье, где российские военные закрепились, обеспечив Москве ценный сухопутный коридор в Крым», — говорится в публикации.