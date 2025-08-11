Встреча Путина и Трампа
11 августа, 10:23

Названы место и время прощания с Иваном Краско

Прощание с Иваном Краско состоится в театре Комиссаржевской

Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско пройдёт 13 августа в театре имени Комиссаржевской. Об этом ТАСС сообщили в учреждении.

Прощание с актером будет организовано с 10:00 до 11:30 по московскому времени по адресу: Итальянская улица, дом 19. Затем, в 13:30 мск, состоится отпевание на Комаровском мемориальном кладбище (Озерная улица, 52-а). Похороны пройдут в этом же месте в 14:00 мск.

Напомним, что 9 августа ушёл из жизни Иван Краско, ему было 94 года. Актёр оставил после себя не только большое творческое наследие, но и светлую память в сердцах близких и зрителей. По словам бывшей супруги актёра Натальи Вяль, Краско скончался накануне дня рождения своего старшего сына Андрея, который ушёл из жизни в 2006 году. Она рассказала, что именно Андрей настоял, чтобы их общий сын получил имя в честь отца.

Милена Скрипальщикова
