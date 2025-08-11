Бабушка детей, погибших на Урале, в момент трагедии была в соседней квартире

Бабушка детей, погибших от рук матери в Екатеринбурге, в момент трагедии находилась в соседней квартире. По данным Ural Mash, пенсионерка не слышала ничего подозрительного.

Соседи многоэтажки рассказали, что мать Ляны проживала в соседней квартире. В ту роковую ночь никто не слышал ни криков, ни шума. Лишь на рассвете пожилая женщина, обеспокоенная тем, что дверь дочери не открывается, вызвала полицию. Именно тогда и раскрылась ужасающая правда.

Ляна родилась в небольшом городке Ивдель, затем переехала в Екатеринбург, где училась на врача. Там же она встретила своего первого мужа Александра, специалиста по тревожным и депрессивным расстройствам. Вместе они изучали медицину в 1999 году, но брак не сложился — около 20 лет назад пара развелась, детей у них не было, рассказал отец Александра. Позже Ляна переехала в город Лесной, где работала в местной больнице.

В последние годы женщина воспитывала сына и дочь одна, борясь с тяжелыми жизненными обстоятельствами. В соцсетях она делилась переживаниями: младший ребенок требовал постоянного внимания, а старший сын вел себя агрессивно, угрожая сестре и даже матери. Ляна признавалась, что принимает лекарства, чтобы справляться с эмоциональным напряжением, но, судя по всему, это не помогло предотвратить трагедию.