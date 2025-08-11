Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 11:27

Бабушка детей, погибших на Урале, в момент трагедии была в соседней квартире

Ляна расправилась с детьми и свела счёты с жизнью. Обложка © e1.ru / Дмитрий Емельянов

Ляна расправилась с детьми и свела счёты с жизнью. Обложка © e1.ru / Дмитрий Емельянов

Бабушка детей, погибших от рук матери в Екатеринбурге, в момент трагедии находилась в соседней квартире. По данным Ural Mash, пенсионерка не слышала ничего подозрительного.

Соседи многоэтажки рассказали, что мать Ляны проживала в соседней квартире. В ту роковую ночь никто не слышал ни криков, ни шума. Лишь на рассвете пожилая женщина, обеспокоенная тем, что дверь дочери не открывается, вызвала полицию. Именно тогда и раскрылась ужасающая правда.

Ляна родилась в небольшом городке Ивдель, затем переехала в Екатеринбург, где училась на врача. Там же она встретила своего первого мужа Александра, специалиста по тревожным и депрессивным расстройствам. Вместе они изучали медицину в 1999 году, но брак не сложился — около 20 лет назад пара развелась, детей у них не было, рассказал отец Александра. Позже Ляна переехала в город Лесной, где работала в местной больнице.

В последние годы женщина воспитывала сына и дочь одна, борясь с тяжелыми жизненными обстоятельствами. В соцсетях она делилась переживаниями: младший ребенок требовал постоянного внимания, а старший сын вел себя агрессивно, угрожая сестре и даже матери. Ляна признавалась, что принимает лекарства, чтобы справляться с эмоциональным напряжением, но, судя по всему, это не помогло предотвратить трагедию.

Местные жители потрясены случившимся. Уполномоченный по правам ребенка в регионе пообещал, что родственникам погибших детей будет оказана срочная психологическая поддержка.

Убившая детей на Урале мать оставила перед смертью послание бывшему мужу
Убившая детей на Урале мать оставила перед смертью послание бывшему мужу

Трагедия произошла в Екатеринбурге 10 августа. Работавшая врачом женщина убила двоих своих детей, а после покончила с собой. В последнее время екатеринбурженка была в глубокой депрессии: она одна воспитывала детей, а у старшего сына был СДВГ. Мальчик не контролировал себя, применял физическое насилие к матери, бабушке, а также тряс половым органом перед лицом младшей сестры.

BannerImage
Оксана Попова
Подписаться на LIFE
  • yanews
  • yadzen
  • Google Новости
  • vk
  • ok
Комментарий
0
avatar