Регион
11 августа, 14:17

Зеленский призвал Моди ограничить экспорт российской нефти

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам экс-комика, Нью-Дели разделяет позицию о необходимости участия представителей Украины в решении всех вопросов, касающихся будущего страны.

Как отметил Зеленский, Индия демонстрирует солидарность с мирными инициативами Киева. Отдельное внимание было уделено обсуждению ограничительных мер против России. В частности, Зеленский указал Моди на необходимость ограничить экспорт энергоносителей из РФ.

«Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти», — подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, он и премьер-министр Индии договорились рассмотреть возможность проведения личной встречи на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Кроме того, они планируют изучить вопрос об обмене официальными визитами.

Индия принимает вызов: Моди отказался идти на компромисс с Трампом
Индия принимает вызов: Моди отказался идти на компромисс с Трампом

Несмотря на то, что Зеленский изъявляет желание принимать решения о судьбе Незалежной, на переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся на Аляске и затронут тему украинского кризиса, его не пригласили. Некоторые политики утверждают, что присутствие Зеленского на российско-американской встрече неприемлемо и низведёт встречу до очередного фарса.

Ольга Сливченко
