Зеленский призвал Моди ограничить экспорт российской нефти

Владимир Зеленский сообщил в соцсетях о телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам экс-комика, Нью-Дели разделяет позицию о необходимости участия представителей Украины в решении всех вопросов, касающихся будущего страны.





Как отметил Зеленский, Индия демонстрирует солидарность с мирными инициативами Киева. Отдельное внимание было уделено обсуждению ограничительных мер против России. В частности, Зеленский указал Моди на необходимость ограничить экспорт энергоносителей из РФ.

«Отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти», — подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, он и премьер-министр Индии договорились рассмотреть возможность проведения личной встречи на полях Генассамблеи ООН в сентябре. Кроме того, они планируют изучить вопрос об обмене официальными визитами.