Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 15:07

Пашинян после разговора с Путиным позвонил Макрону

Обложка © ТАСС / Blondet Eliot

Обложка © ТАСС / Blondet Eliot

После разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина армянский лидер позвонил главе Франции Эммануэлю Макрону. В ходе разговора он сообщил о мирных договорённостях с Азербайджаном.

«Премьер-министр представил президенту Франции результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности по парафированию «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Также обсуждалось совместное обращение в ОБСЕ о роспуске Минской группы и разблокировании региональных коммуникаций на основе территориальной целостности и взаимности. Премьер подчеркнул, что «новый мир создаёт благоприятные условия для инвестиций в Армению и регион». Оба лидера выразили готовность продолжать активный политический диалог и отметили важность поддержки Франции.

Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского
Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского

Напомним, что сегодня, 11 августа, Путин и Пашинян провели телефонный разговор, инициированный армянской стороной. Лидеры обсудили недавние международные контакты и шаги по урегулированию украинского кризиса. Пашинян поделился с Путиным деталями своей встречи 8 августа в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, подчеркнув важность достигнутых договорённостей для развития региональных отношений.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Никол Пашинян
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar