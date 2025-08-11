Пашинян после разговора с Путиным позвонил Макрону

После разговора премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина армянский лидер позвонил главе Франции Эммануэлю Макрону. В ходе разговора он сообщил о мирных договорённостях с Азербайджаном.

«Премьер-министр представил президенту Франции результаты состоявшихся 8 августа в столице США Вашингтоне переговоров, в частности по парафированию «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Также обсуждалось совместное обращение в ОБСЕ о роспуске Минской группы и разблокировании региональных коммуникаций на основе территориальной целостности и взаимности. Премьер подчеркнул, что «новый мир создаёт благоприятные условия для инвестиций в Армению и регион». Оба лидера выразили готовность продолжать активный политический диалог и отметили важность поддержки Франции.