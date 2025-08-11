Внук Ивана Краско отказался ехать на прощание с дедом

Старший внук народного артиста России Ивана Краско не приедет на церемонию прощания с дедом. Об этом сообщает NEWS.ru, ссылаясь на сведения от человека, близкого к семье артиста.

Ян Анджий в настоящее время живёт и работает в Варшаве, в одном из городских театров. К сожалению, как сообщил источник, из-за текущей международной обстановки и ограничений на поездки в Россию, его присутствие на церемонии невозможно.

Ян Анджий — наследник Андрея Краско, старшего сына Ивана Ивановича, и польской актрисы Мириам Александрович. Краско-младший ушёл из жизни в 2006 году. Александрович, скончалась в 2023 году, причиной смерти стала сердечная недостаточность.