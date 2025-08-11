Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 18:31

На Камчатке произошло новое землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kompac

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщил местный филиал Единой геофизической службы РАН. Сейсмологи уточнили технические параметры природного явления — очаг залегал на глубине 41,5 км.

Специалисты уточнили, что эпицентр землетрясения находился в 347 километрах от Петропавловска-Камчатского. На данный момент информации о последствиях подземных толчков не поступало.

РАН: Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров

Напомним, что на Камчатке продолжается серия афтершоков. За прошедшие 24 часа было зафиксировано 54 подземных толчка. По словам специалистов, трясти Камчатку будет ещё несколько лет. Афтершоки, особенно сильные, продолжат смещать полуостров в юго-восточном направлении.

Полина Никифорова
