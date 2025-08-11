На Камчатке произошло новое землетрясение

Специалисты уточнили, что эпицентр землетрясения находился в 347 километрах от Петропавловска-Камчатского. На данный момент информации о последствиях подземных толчков не поступало.

Напомним, что на Камчатке продолжается серия афтершоков. За прошедшие 24 часа было зафиксировано 54 подземных толчка. По словам специалистов, трясти Камчатку будет ещё несколько лет. Афтершоки, особенно сильные, продолжат смещать полуостров в юго-восточном направлении.