Жителя Израиля госпитализировали из-за надписи о холокосте на Стене Плача

Житель Иерусалима задержали по подозрению в вандализме после того, как он написал фразу: «В Газе происходит холокост» на Стене Плача. О случившемся передаёт 12-й канал израильского ТВ.

Надпись заметили утром в понедельник, 11 августа, в южной части Стены Плача — в районе площади Эзрат Исраэль. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте инцидента. Во время допроса он признался, что ночью нанёс ещё одну антиизраильскую надпись на стене Большой синагоги в центре Иерусалима.

«Семья подозреваемого связалась с офисом главного раввина Давида Йосефа и сообщила им, что он столкнулся с серьёзными проблемами психического здоровья и ранее уже был госпитализирован в связи с этим», — сказано в сообщении телеканала.

После изучения медицинских документов мировой суд распорядился освободить подозреваемого и отправить его на лечение в отделение неотложной психиатрии.