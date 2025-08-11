Жителя Израиля госпитализировали из-за надписи о холокосте на Стене Плача
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLRA
Житель Иерусалима задержали по подозрению в вандализме после того, как он написал фразу: «В Газе происходит холокост» на Стене Плача. О случившемся передаёт 12-й канал израильского ТВ.
Надпись заметили утром в понедельник, 11 августа, в южной части Стены Плача — в районе площади Эзрат Исраэль. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на месте инцидента. Во время допроса он признался, что ночью нанёс ещё одну антиизраильскую надпись на стене Большой синагоги в центре Иерусалима.
«Семья подозреваемого связалась с офисом главного раввина Давида Йосефа и сообщила им, что он столкнулся с серьёзными проблемами психического здоровья и ранее уже был госпитализирован в связи с этим», — сказано в сообщении телеканала.
После изучения медицинских документов мировой суд распорядился освободить подозреваемого и отправить его на лечение в отделение неотложной психиатрии.
Напомним, ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по шатру около больницы в секторе Газа. Согласно последним данным, в результате этой атаки погибли семь человек. По информации Al Jazeera, среди погибших оказались пять сотрудников телеканала, включая репортёра Анаса Аль-Шарифа.