12 августа, 07:40

Названа основная версия гибели россиянки в Риме, главный подозреваемый — её муж-американец

Рим. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

Трагическая гибель омички Анастасии Трофимовой, тело которой нашли в римском парке в первых числах июня, наступила в результате удушения. К таким выводам пришли судмедэксперты, информирует газета Il Messaggero.

Главным подозреваемым является её спутник, 46-летний американец Фрэнсис Кауфманн (он же Рексал Форд). Кауфманн, задержанный в Греции и переданный итальянским властям, сейчас содержится в тюрьме Рима. Ему вменяют двойное убийство: помимо мёртвой Анастасии было обнаружено тело их общей 11-месячной дочери Андромеды. Она появилась на свет вскоре после знакомства пары на Мальте в 2023 году.

Мужчина не оспаривает отцовство, однако категорически отрицает свою вину в смерти девочки и её матери. Гражданин США заявил о своём намерении защищать себя на процессе самостоятельно, отказавшись от юридической помощи. К слову, иностранец отличался бурным нравом и вспыльчивостью.

Напомним, 7 июня в римском парке Виллы Панфили были найдены тела 28-летней Анастасии Трофимовой из Омска и её 11-месячной дочери. Погибшую опознали по татуировкам.

