Названа основная версия гибели россиянки в Риме, главный подозреваемый — её муж-американец

Трагическая гибель омички Анастасии Трофимовой, тело которой нашли в римском парке в первых числах июня, наступила в результате удушения. К таким выводам пришли судмедэксперты, информирует газета Il Messaggero.

Главным подозреваемым является её спутник, 46-летний американец Фрэнсис Кауфманн (он же Рексал Форд). Кауфманн, задержанный в Греции и переданный итальянским властям, сейчас содержится в тюрьме Рима. Ему вменяют двойное убийство: помимо мёртвой Анастасии было обнаружено тело их общей 11-месячной дочери Андромеды. Она появилась на свет вскоре после знакомства пары на Мальте в 2023 году.