«Там потребность в любви»: Подруга мужа Бородиной вступилась за блогера на фоне хейта

Абсолютно неважно, что муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков не может похвастаться такими же головокружительными доходами, как у неё. Порой люди, имея на счетах «золотые горы», всё равно не счастливы в браке. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила блогер Евгения Кривцова.

Кривцова, знакомая с Сердюковым ещё со времён его первого брака, считает подобные оценки несправедливыми и поверхностными. По её мнению, отношения супругов построены на искренних чувствах и взаимной поддержке, а не на финансовых показателях.

«Какая разница, кто сколько зарабатывает?! Иногда люди зарабатывают миллиарды, но они могут быть настолько несчастны в браке. А здесь люди любят друг друга. Коля всегда поддерживает Ксюшу. Мне кажется, что Ксюше именно такой мужчина и нужен рядом, любящий и настоящий. Там финансовые потребности закрыты, там были потребности в любви», — подчеркнула блогер.

При этом Кривцова призналась, что не знает, как Николай справляется с потоком негатива в свой адрес, но уверена: все обвинения — необоснованные и несправедливые.