«Там потребность в любви»: Подруга мужа Бородиной вступилась за блогера на фоне хейта
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / borodylia
Абсолютно неважно, что муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков не может похвастаться такими же головокружительными доходами, как у неё. Порой люди, имея на счетах «золотые горы», всё равно не счастливы в браке. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила блогер Евгения Кривцова.
Кривцова, знакомая с Сердюковым ещё со времён его первого брака, считает подобные оценки несправедливыми и поверхностными. По её мнению, отношения супругов построены на искренних чувствах и взаимной поддержке, а не на финансовых показателях.
«Какая разница, кто сколько зарабатывает?! Иногда люди зарабатывают миллиарды, но они могут быть настолько несчастны в браке. А здесь люди любят друг друга. Коля всегда поддерживает Ксюшу. Мне кажется, что Ксюше именно такой мужчина и нужен рядом, любящий и настоящий. Там финансовые потребности закрыты, там были потребности в любви», — подчеркнула блогер.
При этом Кривцова призналась, что не знает, как Николай справляется с потоком негатива в свой адрес, но уверена: все обвинения — необоснованные и несправедливые.
Напомним, что в начале лета Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. После этой свадьбы в комментариях у него и у неё появилась целая толпа озлобленных женщин, обвиняющих мужчину в том, что он — альфонс. Телеведущая посоветовала им обратить все претензии к собственным избранникам или пройти терапию.