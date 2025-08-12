Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

12 августа, 09:41

Не приглашённый на саммит ЕС выдвинул условие для продуктивных переговоров по Украине

ЕС заявил о необходимости прекращения огня для переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz

Диалог о мире невозможен без хотя бы частичного прекращения огня. Об этом заявили лидеры стран Евросоюза в заявлении по Украине на фоне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — указывается в документе.

В заявлении также упоминается, что для достижения справедливого и прочного мира, который принесёт стабильность и безопасность, необходимо придерживаться международного права, а именно таких его основополагающих принципов, как независимость, суверенитет, территориальная целостность и запрет на силовое изменение границ.

Премьер Венгрии Орбан не стал подписываться под заявлением лидеров ЕС по Украине
Премьер Венгрии Орбан не стал подписываться под заявлением лидеров ЕС по Украине

Напомним, ранее американский лидер анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска. Президент США пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. Вместе с тем в Штатах опасаются, что Украина и европейские страны попытаются сорвать встречу глав государств.

Мария Любицкая
