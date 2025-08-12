Не приглашённый на саммит ЕС выдвинул условие для продуктивных переговоров по Украине
ЕС заявил о необходимости прекращения огня для переговоров по Украине
Диалог о мире невозможен без хотя бы частичного прекращения огня. Об этом заявили лидеры стран Евросоюза в заявлении по Украине на фоне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — указывается в документе.
В заявлении также упоминается, что для достижения справедливого и прочного мира, который принесёт стабильность и безопасность, необходимо придерживаться международного права, а именно таких его основополагающих принципов, как независимость, суверенитет, территориальная целостность и запрет на силовое изменение границ.
Напомним, ранее американский лидер анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным 15 августа в штате Аляска. Президент США пообещал раскрыть дополнительные подробности о предстоящем событии в ближайшее время. Вместе с тем в Штатах опасаются, что Украина и европейские страны попытаются сорвать встречу глав государств.