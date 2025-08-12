Не приглашённый на саммит ЕС выдвинул условие для продуктивных переговоров по Украине

Диалог о мире невозможен без хотя бы частичного прекращения огня. Об этом заявили лидеры стран Евросоюза в заявлении по Украине на фоне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Конструктивные переговоры могут проходить только в условиях прекращения огня или сокращения боевых действий», — указывается в документе.